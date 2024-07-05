С 1 июля для граждан РФ действует набор на бесплатное 6-месячное обучение IT-профессиям. Прием заявок продлится до 7 июля, а количество льготных мест ограничено.
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С 1 июля для граждан РФ действует набор на бесплатное 6-месячное обучение IT-профессиям. Прием заявок продлится до 7 июля, а количество льготных мест ограничено.