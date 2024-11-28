Рябков: Россия направляет США устные и материальные предупредительные сигналы

Российская Федерация направляет Соединенным Штатам устные и материальные предупредительные сигналы. Об этом заявил РИА Новости заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, комментируя риск расширения географии украинских атак американскими ракетами ATACMS.
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