Для первой God of War 2005 года вышла полноценная русская озвучка. И вот каким голо...

Для первой God of War 2005 года вышла полноценная русская озвучка. И вот каким голосом теперь заговорил КратосКоманда Mechanics VoiceOver сообщила о выпуске русской локализации для оригинальной God of War, вышедшей первоначально в 2005 году на PS2, а позже портированной на PS3 и PS Vita.