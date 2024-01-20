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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для первой God of War 2005 года вышла полноценная русская озвучка. И вот каким голо...

Для первой God of War 2005 года вышла полноценная русская озвучка. И вот каким голо...

Для первой God of War 2005 года вышла полноценная русская озвучка. И вот каким голосом теперь заговорил КратосКоманда Mechanics VoiceOver сообщила о выпуске русской локализации для оригинальной God of War, вышедшей первоначально в 2005 году на PS2, а позже портированной на PS3 и PS Vita.

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