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Калужские гребцы привезли награды с чемпионата России

Калужские гребцы привезли награды с чемпионата России

Калужские спортсмены привезли с Чемпионата России по гребному спорту две медали. По данным Минспорта региона, в минувшие выходные в Ростове-на-Дону завершился командный чемпионат страны по гребному спорту.

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