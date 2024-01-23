Доля повторного и оборотного водоснабжения в производственных процессах РУСАЛа составляет более 90 %

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Крупнейший алюминиевый производитель РУСАЛ продолжает реализацию экологических проектов и программ по защите природы, в том числе по сохранению лесов, бережному управлению водными ресурсами и сохранению биоразнообразия.
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