Марочко: Украина пытается удержать Часов Яр для сохранения репутации в переговорах

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ будут прилагать максимум усилий для удержания контроля над Часовым Яром в ДНР в ближайшие недели, чтобы сохранить репутацию киевского режима в процессе мирных переговоров.