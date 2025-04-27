Марочко: Украина пытается удержать Часов Яр для сохранения репутации в переговорах

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ будут прилагать максимум усилий для удержания контроля над Часовым Яром в ДНР в ближайшие недели, чтобы сохранить репутацию киевского режима в процессе мирных переговоров.
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