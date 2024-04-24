Ответ на пробные полёты F-16. Самый мощный ЗРК, "сбивший 24 самолёта за пять дней", возвращается на СВО - инсайдеры

ГБ

Геннадий Бережнов

Над Украиной заметили "первые пробные полёты" этих истребителей с территории Румынии и Польши. А что С-500 их не заметили? Такие характеристики у С-500, а над "У" летают F-16, странно всё это и не понятно. Однако автора это не волнует.