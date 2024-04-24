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Ответ на пробные полёты F-16. Самый мощный ЗРК, "сбивший 24 самолёта за пять дней", возвращается на СВО - инсайдеры

Ответ на пробные полёты F-16. Самый мощный ЗРК, "сбивший 24 самолёта за пять дней", возвращается на СВО - инсайдеры

Армия России не стала дожидаться, когда американская помощь будет доставлена Киеву и в то время, как начались пробные полёты F-16 над Украиной, Москва анонсировала ответ: возвращение самой мощной ЗРК в мире – С-500 "Прометей".

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Над Украиной заметили &quot;первые пробные полёты&quot; этих истребителей с территории Румынии и Польши. А что С-500 их не заметили? Такие характеристики у С-500, а  над &quot;У&quot; летают F-16, странно всё это и не понятно. Однако автора это не волнует.
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