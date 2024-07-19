Поздновато спохватился: Депп понял, каким сокровищем была его бывшая гражданская супруга

Актер показал свое новое творение. Джонни Депп так и не предложил Паради с ать его женой LEGION-MEDIAВ результате бойкота, которому Джонни Депп подвергся в результате обвинений, выдвинутых против него его экс-супругойЭмбер Херд, ему стало доставаться гораздо меньше предложений сниматься, чем прежде.