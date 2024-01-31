Подтоп-на-Дону: 300 тысяч жителей юга России страдают от грунтовых вод

Несколько сотен жителей Ростовской области пожаловались «Известиям» на масштабное подтопление их домов и улиц — в Батайске, Азове, Аксае грунтовые воды поднялись до уровня 1,5–2 м, затопили подвалы, цокольные этажи и подъезды, а в низинах превратили улицы и дворы в болота.