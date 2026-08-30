Бельгия готовится к противостоянию с Россией – Гончар

Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил, что Бельгия активно готовится к возможному противостоянию с Россией, увеличивая численность своих вооруженных сил.
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