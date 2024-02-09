Западные СМИ оценили интервью Путина с Такером Карлсоном AlexCoderЗападные СМИ оценили интервью Путина с Такером Карлсоном AlexCoder Они выдали свои версии беседы главы России с американцем Американский журналист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с российским президентом Владимиром Путиным.
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