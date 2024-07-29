Минобороны РФ: за ночь уничтожены 39 беспилотников киевского режима

Тридцать девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение ночи были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщает министерство обороны России 29 июля в своем Telegram-канале.
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