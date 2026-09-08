Продавцы, работающие на маркетплейсе "Вайлдберриз", обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой взять под контроль ситуацию с массовыми задержками выплат.
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