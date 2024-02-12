Роспотребнадзор: передачи "Аляскапокса" от человека к человеку не было

РИА Новости/Александр Вильф На сегодняшний день не зафиксировано случаев передачи вируса "Аляскапокс" от человека к человеку, сообщили в Федеральной службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).