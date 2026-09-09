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Культуромания

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Гостями Московской международной книжной ярмарки стали 50 тысяч человек

Гостями Московской международной книжной ярмарки стали 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек стали гостями 39-й Московской международной книжной ярмарки, которая завершила работу в Гостином Дворе 6 сентября, сообщили организаторы.

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