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Гиперреалистичные рисунки цветными карандашами от Лены Литвин

Гиперреалистичные рисунки цветными карандашами от Лены Литвин

Гиперреалистичные портреты российской художницы Алены Литвин заставят вас протереть глаза от изумления: неужели ЭТО нарисовано обычными карандашами?! Портреты получаются невероятно детальными, а люди на них выглядят совсем как живые.

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