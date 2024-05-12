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Губернатор Артамонов: удар по Белгороду связан с неудачами ВСУ под Харьковом

Губернатор Артамонов: удар по Белгороду связан с неудачами ВСУ под Харьковом

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале выразил мнение, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, в результате которого обрушился подъезд многоквартирного жилого дома, связан с неудачами Украины в Харьковской области.

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