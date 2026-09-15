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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семененко не отказался от программы по мультсериалу «Аватар»: «Оставим на будущее. Аанг или Зуко? У меня был бы свой «Аватар», но с отсылками на конкретных героев»

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко  надеется, что в будущем выступит с программой по мультсериалу «Аватар».

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