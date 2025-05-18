Зеленский отомстил за унижение — в Стамбул отправлен организатор "Бучи" по кличке Душитель: "Назад вернутся не все"

Walery А что.., в РФ нет спецслужб, способных выкрасть палача и садиста Александра Поклада по кличке Душитель? Ну ладно... нет так нет, но что мешало уничтожить "душителя" на пути в хохландию... и вместе с самолетом или его подводной лодкой? Гуманизм РФ для страны выйдет боком... не иначе.

W Walery Тут все проще простого. Зеленский убедился в безубости спецслужб РФ и теперь оборзеет до уровня выше некуда - у него уже очевидно теперь нет страха пред Россией....