В состав делегации Украины, которая участвует в переговорах с Россией в Стамбуле, Зеленский включил человека, которого надо судить, а не разговаривать с ним.
Зеленский отомстил за унижение — в Стамбул отправлен организатор "Бучи" по кличке Душитель: "Назад вернутся не все"
Комментарии
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Walery
А что.., в РФ нет спецслужб, способных выкрасть палача и садиста Александра Поклада по кличке Душитель? Ну ладно... нет так нет, но что мешало уничтожить "душителя" на пути в хохландию... и вместе с самолетом или его подводной лодкой? Гуманизм РФ для страны выйдет боком... не иначе.
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3 час.
W
Walery
Тут все проще простого. Зеленский убедился в безубости спецслужб РФ и теперь оборзеет до уровня выше некуда - у него уже очевидно теперь нет страха пред Россией....
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3 час.
Сергей Моисеев
так мы же не ведём переговоры с террористами, мы их в сортире мочим. а теперь видимо и с главарём террористов ручкаться будем, как заявила тень верховного о подготовке встречи на "высшем уровне" с наркошей из станы 404
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3 час.
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