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Царьград

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GPT-6 изменил подход в Minecraft после утраты ресурсов

GPT-6 изменил подход в Minecraft после утраты ресурсов

GPT-6 Astra изменил поведение в Minecraft после потери добытых ресурсов из-за взрыва. Исследователи Vals AI установили, что AI теперь действует осторожнее, избегая рисков и обеспечивая сохранность ценных предметов.

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