КСИР подбил танкер под флагом Того в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана атаковали нефтяной танкер Trend под флагом Того за незаконный проход через Ормузский пролив.
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