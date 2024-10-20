Фанаты «Удинезе» называли Меньяна «куском дерьма» на матче с «Миланом». Клуб наказывали за расизм в адрес голкипера в январе

В 8-м туре Серии А «Милан» одержал победу со счетом 1:0. Во 2-м тайме, когда сектор с болельщиками «Удинезе» находился за воротами Меньяна, болельщики гостей скандировали в адрес голкипера «Милана»: «Меньян – кусок дерьма».
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