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ДумаТВ

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Яровая: выборы в Госдуму показали, что Россию невозможно отменить

Яровая: выборы в Госдуму показали, что Россию невозможно отменить

Выборы депутатов Госдумы показали, что Россию и отношение россиян к своей Родине невозможно отменить, заявила «Дума ТВ» зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

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