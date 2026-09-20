Яровая: выборы в Госдуму показали, что Россию невозможно отменить

Выборы депутатов Госдумы показали, что Россию и отношение россиян к своей Родине невозможно отменить, заявила «Дума ТВ» зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.
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