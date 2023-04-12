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Служба безопасности проигнорировала слова Байдена на переговорах Сунаком

Служба безопасности проигнорировала слова Байдена на переговорах Сунаком

Президент США Джо Байден 11 апреля прибыл в Великобританию с четырехдневным рабочим визитом. В ходе поездки он провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком.

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