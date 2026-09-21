Мексика: четыре человека были убиты и еще пять ранены, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по бейсбольному полю в районе Дуранес-де-Арриба муниципалитета Валье-де-Сантьяго, штат Гуанахуато, во второй половине дня 20 сентября.