«АиФ»: SHAMAN назвал своего главного конкурента на эстраде

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал себя своим главным конкурентом на отечественной эстраде. В aif.ru рассказали, что сегодня российский артист участвует в этно-опере продюсера и композитора Игоря Матвиенко «Князь Владимир», в которой играет роль главного героя — князя Владимира.