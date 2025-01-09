Под Курском погиб герой публикации «Петербургского дневника» серб Братислав Живкович

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ Ночью 2 января в боях за освобождение Курской области в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погиб командир штурмового взвода российской армии Братислав Живкович.
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