Суть Событий

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США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку - 2"

США и Германия достигли соглашения по поводу российского газопровода "Северный поток - 2". Украина и Польша уже заявили, что отказ от остановки проекта создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для всей Центральной Европы.

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