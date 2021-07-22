США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку - 2"

США и Германия достигли соглашения по поводу российского газопровода "Северный поток - 2". Украина и Польша уже заявили, что отказ от остановки проекта создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для всей Центральной Европы.
США и Германия достигли соглашения по поводу российского газопровода "Северный поток - 2". Украина и Польша уже заявили, что отказ от остановки проекта создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для всей Центральной Европы.
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