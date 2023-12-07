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Что это? Дженнифер Лопес пришла на церемонию в «стальном слюнявчике»

Что это? Дженнифер Лопес пришла на церемонию в «стальном слюнявчике»

Певица навлекла на себя насмешки фанатов. Дженнифер Лопес с наградой Социальные сетиХотя 54-летняя Дженнифер Лопес явно надеялась сразить всех своим нарядом, когда прибыла на церемонию издания Elle, результат ее появления оказался явно не тем, какого она ожидала.

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