Что это? Дженнифер Лопес пришла на церемонию в «стальном слюнявчике»

Певица навлекла на себя насмешки фанатов. Дженнифер Лопес с наградой Социальные сетиХотя 54-летняя Дженнифер Лопес явно надеялась сразить всех своим нарядом, когда прибыла на церемонию издания Elle, результат ее появления оказался явно не тем, какого она ожидала.