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«Rheinmetall» против «Уралвагонзавода»: ВСУ пытались повторить русскую танковую карусель, но быстро сдулись

«Rheinmetall» против «Уралвагонзавода»: ВСУ пытались повторить русскую танковую карусель, но быстро сдулись

  Abrams, FH77BW Archer, M1150 — список натовских потерь в полях Украины растет Россия применяет на критически важных направлениям наступления (например, в Запорожской области) тактику «танковой карусели», сообщает Минобороны.

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