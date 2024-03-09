«Rheinmetall» против «Уралвагонзавода»: ВСУ пытались повторить русскую танковую карусель, но быстро сдулись

Abrams, FH77BW Archer, M1150 — список натовских потерь в полях Украины растет Россия применяет на критически важных направлениям наступления (например, в Запорожской области) тактику «танковой карусели», сообщает Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии