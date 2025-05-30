Кроссовер Bestune T90: стоит ли покупать и как он едет

Продолжается трансформация модельного ряда FAW на российском рынке. Мы уже провели тест-драйв обновленного хэтчбека Bestune B70, а в начале года также был представлен среднеразмерный кроссовер Bestune T90, ставший новым флагманом бренда.
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