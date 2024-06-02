США проиграли битву за Арктику

Россия уверенно опережает самую развитую технологическую державу США провалили программу строительства флота боевых арктических ледоколов и в обозримой перспективе не смогут конкурировать в Арктике с Россией ни в военном отношении, ни в борьбе за Северный морской путь.
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