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Добрый Мир

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США проиграли битву за Арктику

США проиграли битву за Арктику

Россия уверенно опережает самую развитую технологическую державу США провалили программу строительства флота боевых арктических ледоколов и в обозримой перспективе не смогут конкурировать в Арктике с Россией ни в военном отношении, ни в борьбе за Северный морской путь.

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