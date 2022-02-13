Berg PRESS

466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    Не ужели есть люди, которые верят балаганным шутам и западным  "партнерам"Замглавы Миноборо...
  • Астон Мартин
    Олаф , а кто ответит за геноцид наших граждан во время Великой Отечественной войны ?????????????????Канцлер Германии ...
  • Александр Раевский
    Зачем России участвовать в конференции, где почти все Западные участники и глухие и слепые!!! Нет ни какого смысла!!!Дипломат Ишингер ...

МИД Чехии предупредил граждан о возможной приостановке полетов с Украины

МИД Чехии предупредил граждан о возможной приостановке полетов с Украины

ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. МИД Чехии предупредил граждан республики о возможном ограничении или приостановке полетов из Украины и рекомендовал немедленно вылететь из этой страны тем, кто собирается это сделать, сообщается на сайте дипведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх