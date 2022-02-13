МИД Чехии предупредил граждан о возможной приостановке полетов с Украины

ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. МИД Чехии предупредил граждан республики о возможном ограничении или приостановке полетов из Украины и рекомендовал немедленно вылететь из этой страны тем, кто собирается это сделать, сообщается на сайте дипведомства.