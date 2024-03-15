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Врач Кашух: Убедительные научные данные о пользе голодания отсутствуют

Врач Кашух: Убедительные научные данные о пользе голодания отсутствуют

Врач, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух высказалась по поводу пользы от голодания. В беседе с РИА Новости она отметила, что следствием отказа от пищи станет не только похудение, но и изменение в балансе белков.

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