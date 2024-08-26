Из-за атаки дронов в Саратове пострадали люди

О случившемся информировал местный губернатор Роман Бусаргин, передает РИА «Новости».Политик опубликовал фотографии и написал, что из-за атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади.
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