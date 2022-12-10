Politico сообщает, что Пентагон до сих пор не принял решение о передаче Киеву беспилотников MQ-9 Reaper

Издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что ВВС США еще в марте предложили передать Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, однако соответствующее решение до сих пор не принято Пентагоном.
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