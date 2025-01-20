20 января в Москве и области ожидаются теплый день и холодная ночь

В понедельник днем в столичном регионе еще будет стоять оттепель, облачно, с просветами солнца. Почти сошедший снег так и останется лежать последними почерневшими сугробами, обильных осадков не ожидается.
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