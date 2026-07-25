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ИА Регнум

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Водитель протаранил семь машин в центре Петрозаводска и перевернулся

Водитель протаранил семь машин в центре Петрозаводска и перевернулся

В центре Петрозаводске водитель протаранил около семи автомобилей, после чего перевернулся. Об этом 25 июля сообщил Telegram-канал «112» / Источник: кар из видеоВодитель двигался на УАЗе на довольно большой скорости по Коммунальной улице Петрозаводска.

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