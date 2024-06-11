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Кухня и дом

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Делимся рецептом любимой пасты, которая точно покорит ваших гостей.

Делимся рецептом любимой пасты, которая точно покорит ваших гостей.

﻿﻿Болоньские спагетти были впервые приготовлены в итальянском регионе Болонья в конце 18 века. С тех пор рецепт несколько раз менялся – но его основные ингредиенты – томатный соус и мясной фарш – составляют основу блюда.

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