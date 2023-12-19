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В России предложили запретить продажу корвалола и валокордина

В России нужно запретить продажу корвалола и валокордина. Такое мнение выразил врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в эфире "Радио 1".

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Комментарии
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Ms
Max samoilov
Совсем Дебилы!!!
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7 час.
Алекс Сэм
Просто они слишком дёшево стоят и слишком хорошо помогают, а западные аналоги стоят бешеные деньги и не факт, что вообще окажут хоть какое-нибудь действие.
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4 час.
НН
Надежда Никитина
Согласна. Дело все дешевизне. Будут проталкивать только дорогие. Сволочи, враги, тут и думать нечего. Сейчас все бросятся покупать в запас и образуется дефицит.... потом все это подорожает. Это как история с яйцами. Враг не дремлет.
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3 час.

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