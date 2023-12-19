В России предложили запретить продажу корвалола и валокордина

Просто они слишком дёшево стоят и слишком хорошо помогают, а западные аналоги стоят бешеные деньги и не факт, что вообще окажут хоть какое-нибудь действие.

НН

Надежда Никитина

Согласна. Дело все дешевизне. Будут проталкивать только дорогие. Сволочи, враги, тут и думать нечего. Сейчас все бросятся покупать в запас и образуется дефицит.... потом все это подорожает. Это как история с яйцами. Враг не дремлет.