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Рецепт хлеба на сковороде от работницы хлебзавода

Рецепт хлеба на сковороде от работницы хлебзавода

Каким бы богатым ни был наш рацион, но без хлеба на столе никак не обойтись. Однако что же делать, если в хлебнице остались одни крошки, а в магазин идти за очередной булкой совсем не хочется? В таком случае можно испечь хлеб самостоятельно.

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