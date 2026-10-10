Идет отражение воздушной атаки ВСУ в Ростовской области, сбито более 50 дронов

В Ростовской области отразили атаку более 50 украинских БПЛА. Об этом 10 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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