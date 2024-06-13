Бестселлер китайской марки Exeed – кроссовер LX – получил ряд важных обновлений

Кроссовер Exeed LX появился в России всего два года назад, но быстро стал популярным – он стал бестселлером и локомотивом элитной ветки китайского бренда Chery на нашем рынке с более чем 15 000 продаж LX в 2023 году.
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