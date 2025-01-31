Детский омбудсмен Мишонова поддержала право детей менять необычные имена

Правда в Подмосковье, по словам уполномоченного, лишь один раз возникла такая ситуация.Ксения Мишонова, уполномоченный по правам детей в Московской области, поддержала обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в адрес Минтруда и соцзащиты.
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