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Детский омбудсмен Мишонова поддержала право детей менять необычные имена

Детский омбудсмен Мишонова поддержала право детей менять необычные имена

Правда в Подмосковье, по словам уполномоченного, лишь один раз возникла такая ситуация.Ксения Мишонова, уполномоченный по правам детей в Московской области, поддержала обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в адрес Минтруда и соцзащиты.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
С какой целью и зачем это ребенку он что преступник чтобы менять имя?
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19 час.
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