Детский омбудсмен Мишонова поддержала право детей менять необычные имена

Правда в Подмосковье, по словам уполномоченного, лишь один раз возникла такая ситуация.Ксения Мишонова, уполномоченный по правам детей в Московской области, поддержала обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова в адрес Минтруда и соцзащиты.