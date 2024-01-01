Театр абсурда
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Театр абсурда

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Собчак своими провокациями чем-то напоминает агента Бретшнейдера. Ну разве что только не арестовывает тех, кого сама толкает на «государственную измену»

Собчак своими провокациями чем-то напоминает агента Бретшнейдера. Ну разве что только не арестовывает тех, кого сама толкает на «государственную измену»

Похоже, все участники «голой вечеринки» получили или получат по заслугам. Но у многих остался в голове недоуменный вопрос: а что же Ксения Собчак, которая по факту стала главным промоутером данной вечеринки? Собчак, похоже, вновь вышла сухой из воды.

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