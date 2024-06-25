В Петербург прибыл «Поезд Памяти»

Культурно-образовательный проект посвящен сохранению памяти о подвиге братских народов в Великой Отечественной войне «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов России и Белоруссии - председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Ивановной.
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