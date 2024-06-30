Омск обошел остальные миллионники по росту цен на новостройки. Средняя стоимость омской квартиры на первичном рынка превысила 7 миллионов рублей.
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Омск обошел остальные миллионники по росту цен на новостройки. Средняя стоимость омской квартиры на первичном рынка превысила 7 миллионов рублей.