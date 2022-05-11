Памятник Почетному гражданину Владимиру Чудайкину открыли в Самаре 8 мая 2022 года

На территории самарского парка Победы установили новый памятник. В преддверии Дня Победы, 9 мая, в Самаре состоялось торжественное открытие памятника, посвященного Почетному гражданину Самарской области, Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину.
На территории самарского парка Победы установили новый памятник. В преддверии Дня Победы, 9 мая, в Самаре состоялось торжественное открытие памятника, посвященного Почетному гражданину Самарской области, Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину.
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