12 января в нашем детском саду состоялся День здоровья по теме ´1, 2, 3, 4, 5 - любим в белорусские игры играть!´В каждой группе ребят с утра встречала полоса препятствий, а затем была проведена утренняя гимнастика ´Веселые ребята´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии