12 января в нашем детском саду состоялся День здоровья по теме ´1, 2, 3, 4, 5 - любим в белорусские игры играть!´В каждой группе ребят с утра встречала полоса препятствий, а затем была проведена утренняя гимнастика ´Веселые ребята´.