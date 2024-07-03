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Китай

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Китай и Казахстан являются спутниками на пути к модернизации -- Си Цзиньпин

Астана, 3 июля /Синьхуа/ -- Китай и Казахстан являются спутниками на пути к модернизации. Об этом заявил в среду здесь на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым председатель КНР Си Цзиньпин.

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